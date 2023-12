Statistik 85 Prozent der Menschen in Rheinland-Pfalz kaufen online ein

Bad Ems · 85 Prozent der rheinland-pfälzischen Bevölkerung haben mindestens einmal im Leben das Internet für Online-Einkäufe genutzt. Bei der Befragung für den Mikrozensus 2023 zur Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien gaben 71 Prozent der Befragten an, das Internet erst kürzlich innerhalb der vergangenen drei Monate zum Shoppen genutzt zu haben, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch weiter mitteilte.

13.12.2023 , 17:17 Uhr

Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich der Statistik zufolge dabei keine. Ganz anders beim Alter der Befragten: 76 Prozent der Teilnehmer zwischen 16 und 44 Jahren haben demnach in den drei Monaten vor der Befragung online eingekauft. Bei den Befragten von 45 bis 74 Jahren waren es 67 Prozent. © dpa-infocom, dpa:231213-99-286525/2

(dpa)