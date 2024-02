Tötungsdelikt 85-Jährige getötet - Tatverdächtiger festgenommen

Eine 85-Jährige ist in einem Haus in Saarlouis-Neuforweiler getötet worden. Es handele sich um ein Tötungsdelikt im direkten häuslichen Umfeld, teilte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums am Mittwoch in Saarbrücken mit. Als Tatverdächtigen habe die Polizei einen 83 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen. Er werde dem Haftrichter vorgeführt.