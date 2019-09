85-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Landau Bei einem Verkehrsunfall in Landau ist eine 85 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Die Frau wollte am Freitag eine Straße überqueren und wurde dabei vom Wagen eines 81-Jährigen erfasst, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

