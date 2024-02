Ermittlungen 85-Jährige erstochen: Ehemann in U-Haft

Nach dem gewaltsamen Tod einer 85-Jährigen in Saarlouis-Neuforweiler ist ihr Ehemann als Tatverdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Gegen den 83-Jährigen erging Haftbefehl wegen Totschlags, wie das Landespolizeipräsidium am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Die Obduktion habe ergeben, dass die Frau durch eine Stichverletzung gestorben sei. Tatwaffe könnte ein Messer sein, dass die Ermittler nach der Tat vom Dienstagabend am Tatort gefunden hatten, hieß es.