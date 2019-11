84-Jähriger stirbt bei Schmorbrand in seiner Wohnung

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild.

Oberweis/Trier Bei einem Schmorbrand ist ein 84-jähriger Mann in seiner Wohnung in Oberweis (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gestorben. Ein Nachbar fand den Mann am Freitagmorgen, nachdem er den aus der Wohnung quellenden Rauch bemerkt hatte.

