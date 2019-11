84-Jährige überfährt 79-Jährige und verwechselt Pedale

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blauchlicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa.

Merchweiler/Saarbrücken Eine 84 Jahre alte Autofahrerin hat eine 79 Jahre alte Fußgängerin in Merchweiler mit ihrem Wagen überfahren und schwer verletzt. Die Unfallverursacherin sei mit dem Schrecken davon gekommen, berichtete die Polizei in Saarbrücken am Dienstag.

