83-Jähriger stirbt bei Hausbrand im Landkreis Ahrweiler

Ein Feuerwehrfahrzeug steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf einer Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Kesseling Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus im Landkreis Ahrweiler ist am Donnerstag ein 83-jähriger Mann ums Leben gekommen. Sein 55-jähriger Sohn konnte sich bei dem Brand am Mittag ins Freie retten und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Sachschaden auf rund 200.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch. Der Brand ereignete sich in der zur Verbandsgemeinde Altenahr gehörenden Ortsgemeinde Kesseling.