Haus erheblich beschädigt : 83-jährige stirbt bei Wohnhausbrand in Kaiserslautern

Ein Wagen des Rettungsdienstes (Symbolfoto). Foto: imago images/Die Videomanufaktur/Martin Dziadek via www.imago-images.de

Kaiserslautern Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Kaiserslautern ist am Montagabend eine Frau ums Leben gekommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar löschen, die 83-jährige Bewohnerin jedoch nicht mehr retten, wie die Polizei mitteilte. Das Haus wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar.

(dpa)