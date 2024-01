Feuer 82-Jährige stirbt bei Wohnungsbrand in Trier

Trier · Bei einem Wohnungsbrand in Trier ist eine 82 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Ein weiterer Bewohner habe das Geschäfts- und Wohnhaus unverletzt verlassen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Demnach sei die Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag wegen einer brennenden Wohnung in der Innenstadt alarmiert worden.

02.01.2024 , 07:34 Uhr

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an dem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer im dritten Obergeschoss, wie die Feuerwehr mitteilte. Die 82-Jährige konnte den Angaben zufolge jedoch nur noch tot geborgen werden. Eine Wohnung des Hauses ist laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, blieb zunächst unklar. Hinweise auf Brandstiftung oder Fremdeinwirkung lagen laut Polizeisprecher keine vor. Die Ermittlungen dauerten an. © dpa-infocom, dpa:240102-99-465875/2

(dpa)