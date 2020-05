81-Jähriger stürzt mit Auto Böschung hinab: Schwer verletzt

Krankenwagen mit Blaulicht. Foto: Lukas Schulze/dpa/Symbolbild

Gielert Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstag mit seinem Wagen eine Böschung hinabgestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Nachmittag bei Gielert im Landkreis Bernkastel-Wittlich unterwegs, als er mit seinem Auto mit Anhänger auf einer Zufahrt zu einem Sportplatz in einer Rechtskurve nach links von der abschüssigen Fahrbahn abkam.

