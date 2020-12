81-jähriger Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

St. Ingbert Ein 81 Jahre alter Mann ist in St. Ingbert von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann sei in einem Krankenhaus operiert worden, ihm gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Eine 64-jährige Autofahrerin hatte nach Polizeiangaben am Samstagmorgen beim Abbiegen den 81-jährigen Fußgänger auf einem Gehweg übersehen und war mit ihm kollidiert.