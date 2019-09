81-Jährige stirbt bei Raserunfall vor den Augen von Tochter

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich das Blaulicht und der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Stefan Puchner/Archiv.

Weyerbusch Nach einem tödlichen Raserunfall in Weyerbusch Landkreis Altenkirchen mit einem 81 Jahre alten Opfer ist der genaue Hergang weiter unklar. Ein Polizeisprecher verwies am Sonntag auf die Staatsanwaltschaft Koblenz, die voraussichtlich am Montag über Details informieren werde.

Die 81-Jährige war bei dem Unfall vor den Augen ihrer Tochter und Enkelin von einem heranrasenden Auto erfasst und getötet worden.

Nach Angaben der Polizei wollten die drei Fußgängerinnen die Straße überqueren, als der Wagen eines 24-Jährigen mit hohem Tempo auf die Gruppe zufuhr. Das Auto war nach der Kollision am Freitagabend in ein Feuerwehrgerätehaus geprallt. Fahrer und Beifahrer kamen leicht verletzt davon. Auch zum Verlauf der Ermittlungen äußerte sich der Polizeisprecher am Sonntag nicht.

Die Fußgängerinnen wollten den Ermittlungen zufolge die durch den Ort führende Bundesstraße 8 überqueren. Die jüngeren Frauen seien erst an der Mittellinie gewesen, als der Wagen die Rentnerin erfasste und neben die Fahrbahn schleuderte. Sie starb noch in der Nacht im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Ihre Tochter und die Enkelin hatten bei dem Unfall einen Schock erlitten.