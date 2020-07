8000 Euro Bargeld gefunden und abgegeben

Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Eine 50 Jahre alte Frau hat in einem Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Ludwigshafen einen Geldbeutel mit mindestens 8000 Euro Bargeld gefunden. Die ehrliche Finderin brachte die Brieftasche zur Polizei, wie diese am Donnerstag mitteilte.

