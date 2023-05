Bau 80 Meter hoher Autokran für Rückbau des Rathaus-Centers

Bei der bereits abgerissenen Teilstrecke der Hochstraße Süd in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz soll der Neubau am 17. Juli beginnen. Ziel ist es, dass Ende 2025 wieder Autos über den wichtigen Verkehrsweg und die unmittelbar anschließende Rheinbrücke Richtung Mannheim rollen. Das Projekt soll knapp 100 Millionen Euro kosten.