80-Jähriger schießt auf Ehefrau und bedroht Krankenpfleger

Hände laden eine Pistole. Foto: Oliver Killig/zb/dpa/Symbolbild

Merzig Ein 80 Jahre alter Mann soll im Saarland bei der Vorbereitung eines Krankentransports auf seine Frau geschossen und sie lebensgefährlich verletzt haben. Die 77 Jahre alte Frau sei stationär in einer Klinik in Merzig untergebracht gewesen und sollte am Montagmorgen in ein Pflegeheim verlegt werden, teilte die Polizei mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa