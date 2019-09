80-jähriger Jäger verschwindet im Wald: Große Suchaktion

Absperrband der Polizei. Foto: Bodo Marks/Archivbild.

Losheim am See Polizei und Feuerwehr haben in der Nacht zu Sonntag stundenlang nach einem 80 Jahre alten Jäger in einem Wald in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) gesucht. Er hatte gegen Mitternacht drei anderen Jägern mit seinem Hund geholfen, ein erlegtes Wildschwein zu finden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auf dem Rückweg zum Auto sei er dann spurlos verschwunden.