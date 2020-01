80-Jährige bei Zusammenstoß schwer verletzt

Der Schriftzug "Notarzt" steht auf einem Fahrzeug. Foto: Lisa Ducret/dpa/Archivbild.

Altenglan Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Altenglan (Landkreis Kusel) ist eine 80-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Frau nach bisherigen Erkenntnissen am Morgen ein zweites Auto überholt, das in gleicher Richtung wie sie fuhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa