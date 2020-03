Rasanter Anstieg: Mittlerweile über 80 Coronavirus-Erkrankte in Grand Est

Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus in der Grenzregion

Saarbrücken In der französischen Grenzregion Grand Est ist die Zahl der am Coronavirus erkrankten Menschen rasant auf über 80 gestiegen. Die meisten haben sich auf einer religiösen Großveranstaltung bei Mülhausen infiziert.

87 Menschen sind in der französischen Grenzregion Grand Est mittlerweile positiv auf den Coronavirus getestet worden. Alleine 60 neue Fälle sind innerhalb der letzten 24 Stunden bekannt geworden. Dieser rasante Anstieg ist auf ein religiöses Treffen zurückzuführen, das zwischen dem 17. und dem 24. Februar in Bourtzwiller bei Mülhausen stattgefunden hatte.

Rund 3000 Menschen hatten über die Tage an dieser Begegnung der Bewegung „Portes ouvertes chrétiennes“ (Deutsch: Offene christliche Tore) teilgenommen. Diese Kirche ist Teil der Pfingstbewegung. Die Gottesdienste werden dort stundenlang gefeiert und die Gläubigen immer dazu aufgerufen, sich die Hände zu geben oder in den Arm zu nehmen.

Erst ein paar Tage nach Ende der Großversammlung war bekannt geworden, dass einer der Teilnehmer positiv auf das neue Virus getestet worden war. Auch wenn die meisten Beteiligten aus Mülhausen und dem Elsass kommen, waren Menschen aus dem ganzen Land zu dem Treffen angereist. Sie wurden erst nach ihrer Rückkehr zu Hause in den jeweiligen Regionen getestet. Die neuen Fälle an Patienten, die sich bei dem Event infiziert haben, reichen bis Korsika und Französisch-Guyana.

Ob auch deutsche Gläubige aus dem benachbarten Baden-Württemberg an den Gottesdiensten teilgenommen haben, ist nicht bekannt. Für die Behörden ist die Suche nach potentiellen neuen Fällen sehr schwer, denn es gab keine Anmeldeliste für die Veranstaltung, die über mehrere Tagen stattfand. Es ist also unmöglich zurückzuverfolgen, wer an welchen Tagen wie lange vor Ort war.