79-Jährige bei Hausbrand schwer verletzt

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Trittenheim Beim Brand eines Wohnhauses in Trittenheim (Landkreis Trier-Saarburg) ist eine 79-Jährige am Samstag schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte.

