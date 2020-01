78-Jähriger liegt drei Tage lang hilflos in Wohnung

Rettungswagen im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild.

Sulzbach Ein 78-jähriger Mann hat in Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) drei Tage lang hilflos in seiner Wohnung gelegen. Der Mann sei gestürzt und dann nicht mehr in der Lage gewesen, eigenständig aufzustehen, teilte die Polizei mit.

