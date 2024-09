Polizeieinsatz 77-Jähriger wird bei Messerangriff in Park schwer verletzt

In einem Park in Völklingen ist ein 77-Jähriger am Mittwochabend von einem unbekannten Täter mit einem Messer angriffen und schwer verletzt worden. Der Mann saß auf einer Parkbank, als ihn der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen ohne ersichtlichen Grund attackierte, wie die Polizei mitteilte. Anschließend flüchtete der Täter demnach.