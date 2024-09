Polizeieinsatz 77-Jähriger wird bei Angriff in Park schwer verletzt

In einem Park in Völklingen ist ein 77-Jähriger am Mittwochabend von unbekannten Tätern angriffen und schwer verletzt worden. Die Tatwaffe sei ein „Stichwerkzeug“ gewesen, sagte der Sprecher des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes in Saarbrücken. Genauere Angaben zur Tatwaffe lagen zunächst nicht vor. Auch die Hintergründe des Vorfalls seien noch unklar.