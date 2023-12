Justiz 77 Gefangene wegen Weihnachtsamnestie früher auf freiem Fuß

In den Genuss der Haftverkürzung kommen nach Angaben des Ministeriums nur Häftlinge, die ohnehin in dieser Zeit freigekommen wären. Mit dem „Gnadenerweis“ solle ihre Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtert werden, denn vor Weihnachten könnten sie sich noch um Behördengänge, Job- oder Wohnungssuche kümmern. An den Feiertagen und zum Jahreswechsel sind Ämter oft geschlossen.