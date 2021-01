752 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz: 58 Tote

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Freitag 752 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 84 196 (Stand: 14.10 Uhr), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Freitag in ganz Rheinland-Pfalz bei 112,6. Die höchste Inzidenz gab es in Ludwigshafen mit 249,6. Danach folgten Worms mit 221,1 und der Kreis Südliche Weinstraße 156,4. Am niedrigsten war die Inzidenz in der Stadt Zweibrücken mit 29,2.