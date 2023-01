Ministerpräsidentin : 75 Jahre SPD mit Scholz und Dienstjubiläum Dreyers

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, wird am 16.01.2013 im Landtag vereidigt. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer feiert am Montag (17.30) bei der Jahresauftaktveranstaltung der rheinland-pfälzischen SPD in Mainz ihr zehnjähriges Dienstjubiläum. Die 61-Jährige war am 16. Januar 2013 als Nachfolgerin von Kurt Beck und als erste Frau in Rheinland-Pfalz zur Ministerpräsidentin gewählt worden.

Zu der Veranstaltung der größten Regierungspartei im Land wird auch Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet.

Geplant sind mehrere Reden zum 75-jährigen Bestehen der Landespartei. Der Landeschef und ehemalige Innenminister Roger Lewentz wird zurückblicken. Dreyer wird in ihrer Rede die künftige Regierungspolitik skizzieren.

