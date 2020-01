75-Jährige Fußgängerin von Auto erfasst: Schwer verletzt

Ein Rettungsfahrzeug der Feuerwehr fährt mit Blaulicht bei einem Einsatz. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Haßloch Eine 75-jährige Fußgängerin ist am Montag in Haßloch in der Pfalz von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste die Frau ins Krankenhaus gebracht werden. Ersten Ermittlungen zufolge war sie an einem Fußgängerüberweg zwischen zwei Kreisverkehren über die Straße gegangen.

