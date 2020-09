75 Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz registriert

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz sind weitere 75 Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Gesamtzahl stieg damit am Donnerstag (Stand: 10.10 Uhr) auf 10 321. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 249 (plus 1), wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Aktuell gelten 921 Menschen in dem Bundesland als infiziert mit dem Virus.

Die meisten bestätigten Neuinfektionen hat es zuletzt in Ludwigshafen und Mainz gegeben. Dort zählten die Gesundheitsämter 22 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Von den 24 Landkreisen und 12 kreisfreien Städten sind die Stadt Landau und mittlerweile auch der Kreis Südwestpfalz ohne eine registrierte Neuinfektion in den zurückliegenden sieben Tagen.