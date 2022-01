746 Neuinfektionen im Saarland: Inzidenz steigt

Eine Krankenschwester führt einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Im Saarland sind laut Robert Koch-Institut innerhalb eines Tages 746 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Freitag waren es 890 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - lag am Samstag bei 443,7 - nach 422,1 am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf den Intensivstationen der saarländischen Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag 35 erwachsene Covid-19-Patienten - nach 41 vom Vortag. 22 mussten beatmet wurden - zwei weniger als am Freitag.

© dpa-infocom, dpa:220115-99-719133/2

(dpa)