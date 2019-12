73-Jähriger stirbt bei Brand: Polizei ermittelt Ursache

Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild.

Jugenheim in Rheinhessen Nach dem Brand mit einem Toten in einem Einfamilienhaus in Jugenheim in Rheinhessen ist die Ursache für das Feuer weiter unklar. Die Kriminalpolizei sollte am Montagvormittag die Ermittlungen dazu aufnehmen, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa