73-Jährige in Trierweiler erstochen: Verdacht gegen Ehemann

Trier Ein Mann soll seine Ehefrau in Trierweiler (Kreis Trier-Saarburg) erstochen haben und dann vom Balkon des Wohnhauses gesprungen sein. Er liege mit lebensgefährlichen Verletzungen in einem Trierer Krankenhaus und könne nicht vernommen werden, teilte die Staatsanwaltschaft Trier am Mittwoch mit.



Gegen den 74 Jahre alten Deutschen sei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Totschlags eingeleitet worden.