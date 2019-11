71-Jähriger niedergeschlagen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ein Uniform mit der Aufschrift "Polizei". Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild.

Kaiserslautern Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Kaiserslautern sucht die Kriminalpolizei bei ihren Ermittlungen weiter nach Zeugen. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz am Freitag mit. Demnach war am vergangenen Sonntag zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr morgens vor einem Haus in der Moltkestraße/Ecke Rosenstraße ein 71-jähriger Mann wohl von einem Unbekannten niedergeschlagen worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa