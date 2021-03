700 Praxen für Impfung bettlägeriger Patienten registriert

Mainz In Rheinland-Pfalz können seit diesem Montag weitere Arztpraxen bettlägerige Patienten über 80 bei Hausbesuchen gegen Corona impfen. Inzwischen haben sich mehr als 700 Praxen für diese Impfungen registriert, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte.

Diese Woche haben den Angaben zufolge 64 weitere Praxen die Information erhalten, dass sie mit dem Impfen von insgesamt bis zu 2500 Patientinnen und Patienten starten können. Konkret werde diese Ausweitung der Impfungen nach Kontaktaufnahme mit den Impfzentren und Terminvereinbarung mit den Patienten voraussichtlich in den kommenden Tagen beginnen. In den nächsten Wochen soll jeweils mindestens die gleiche Zahl an Praxen hinzukommen - je nach Verfügbarkeit des Impfstoffs.