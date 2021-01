700 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 700 neue Corona-Infektionen registriert. Die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 81 705 (Stand 14.10 Uhr), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte.

Innerhalb eines Tages mussten in Rheinland-Pfalz 40 an Covid-19 erkrankte Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Von 195 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 100 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Dienstag hervorgeht.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag am Dienstag in ganz Rheinland-Pfalz bei 132,3 und und damit über dem Wert der Vorwoche (110,1), aber unter der bundesweiten Inzidenz von 164,5, die vom Robert Koch-Institut ermittelt wurde.