700 neue Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Mainz Im Kreis Birkenfeld gelten ab Sonntag nächtliche Ausgangsbeschränkungen. Zwar liegt der Kreis unter der kritischen Inzidenz-Schwelle von 200, die Zahlen sind aber weiter die höchsten im Land.

Seit Beginn dieses Jahres ist die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz um 25,9 Prozent gestiegen. Das ist ein deutlich geringerer Zuwachs als in jedem der drei Vormonate im gleichen Zeitraum: Im Dezember stieg die Zahl der Fälle an den ersten 29 Tagen um 56,7 Prozent, im November um 108,1 Prozent und im Oktober um 76,4 Prozent.

Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, ist im bisherigen Januar um 72,3 Prozent gestiegen. Im gleichen Dezember-Zeitraum waren es 140,1 Prozent, somit zum Ende des Monats Dezember mehr als doppelt so viele wie am Monatsanfang.

Die Gesundheitsämter registrierten am Freitag (Stand 14.10 Uhr) 700 neue Infektionen, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Aktuell sind demnach 13 155 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert - der niedrigste Stand seit 10. November. Die Zahl der Patienten, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 54 auf 2503.

Innerhalb eines Tages wurden bis Freitag 89 Covid-19-Patienten neu ins Krankenhaus gebracht. Von 175 Covid-19-Patienten, die aktuell auf Intensivstationen behandelt werden, müssen 87 Patienten beatmet werden, wie aus Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Freitag hervorgeht.

Erstmals wurden in Rheinland-Pfalz auch Mutationen des Coronavirus nachgewiesen. Sieben Fälle der britischen Variante entdeckte der Laborbetreiber Bioscientia aus Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) bislang, wie ein Sprecher mitteilte. Sie gilt als hochansteckend.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag am Freitag bei 84,7 und damit unter dem Wert der Vorwoche (101,1). Das ist der niedrigste Wert seit dem 28. Oktober. Am schnellsten hat sich die Pandemie in Rheinland-Pfalz kurz vor Weihnachten ausgebreitet, mit einer Inzidenz von 170,4 am 21. Dezember.

Die höchste Inzidenz am Freitag gab es im Kreis Birkenfeld mit 149,5. Dort tritt am Sonntag eine Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie in Kraft. Sie sieht Ausgangsbeschränkungen zwischen 21 Uhr und 5 Uhr vor. „Die Zahlen sind immer noch deutlich zu hoch“, sagte ein Sprecher. Es folgen die Stadt Frankenthal mit 145,6, der Kreis Bad Kreuznach (131,4) und der Kreis Südliche Weinstraße (130,3). Fünf Kommunen sind unter der Inzidenzschwelle von 50. Den niedrigsten Wert verzeichnet die Stadt Zweibrücken mit 29,2.