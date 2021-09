700 Ermittlungsverfahren zu Betrugsfällen bei Corona-Hilfen

Mainz Die Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz haben bis Mitte des Jahres rund 700 Ermittlungsverfahren zu mutmaßlichen Betrugsfällen im Zusammenhang mit staatlichen Corona-Hilfen eingeleitet. Knapp die Hälfte davon, insgesamt 333 Verfahren, seien bereits erledigt, teilte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Landtagsanfrage der CDU-Abgeordneten Karina Wächter mit.

Ein größerer Betrugsfall mit Corona-Hilfen hatte Ende 2020 Schlagzeilen gemacht: Etwa 100 Ermittler und Polizisten rückten zu einer Razzia in Dörfern im Westerwald und in Koblenz aus. Ein Mann soll für sich und andere Anträge auf finanzielle Unterstützung gestellt haben, obwohl es die darin genannten Betriebe teils gar nicht gegeben haben soll. In 17 Fällen sollen Hilfen von jeweils 9000 Euro ausgezahlt worden sein. Mittlerweile ist der Mann wegen Subventionsbetrug angeklagt, er sitzt in Untersuchungshaft. Nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft bestreitet er die Vorwürfe.