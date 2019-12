700 000 Euro: Landesregierung fördert Maßnahmen gegen Armut

Mainz Im Kampf gegen Armut fördert die rheinland-pfälzische Landesregierung ab 2020 eine Reihe von Sofort-Maßnahmen mit insgesamt rund 700 000 Euro pro Jahr. Dazu gehörten sogenannte Orte des Zusammenhalts, in denen Projekte zur Armutsbekämpfung und -vorbeugung zu niedrigschwelligen Angeboten verknüpft würden, sagte Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) am Montag in Mainz bei der Bilanz des 2017 initiierten Beteiligungsprozesses zu Handlungsempfehlungen gegen Armut.

Für dieses Projekt seien in den nächsten beiden Jahren je 60 000 Euro vorgesehen.

Lokale Servicestellen mit Lotsenfunktion sollen in sechs Kommunen eingerichtet werden. Dazu gehörten Armutshelfer, die die Leute aufsuchten und konkret unterstützten. Die Kommunen werden dafür mit bis zu 25 000 Euro unterstützt und müssen genauso viel Geld selbst aufbringen. Geplant sei auch die modellhafte Einrichtung einer Fachberatung für Wohnraumsicherung, sowohl für Obdachlose als auch für von Wohnungslosigkeit Bedrohte, kündigte die Ministerin an.