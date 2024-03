Notfälle 70-Jähriger soll Rettungskräfte geschlagen haben

Ein betrunkener Mann soll nach seinem Sturz Mitarbeiter des Rettungsdienstes in Lingenfeld (Landkreis Germersheim) geschlagen und beleidigt haben. Der 70-Jährige habe sich bei dem Sturz am Freitagnachmittag eine Platzwunde am Kopf zugezogen und sollte von den Rettungskräften behandelt werden, teilte die Polizei mit.