70 000 Euro Schaden bei Hausbrand in Rhens: Keine Verletzten

Frontblitzer strahlen an der Front eines Feuerwehrfahrzeuges und der Aufschrift „Feuerwehr“. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild.

Rhens Bei einem Wohnhausbrand in Rhens ist ein hoher Schaden entstanden. Anwohner hatten einen brennenden Wintergarten gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr am frühen Morgen waren die Flammen demnach bereits auf den Dachstuhl übergegangen.

