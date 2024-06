Statistik 691 Rheinland-Pfälzer an Nierenkrebs erkrankt

Nierenkrebs ist in Rheinland-Pfalz 2021 bei insgesamt 691 Menschen neu diagnostiziert worden. Das teilte das Institut für digitale Gesundheitsdaten am Dienstag in Mainz mit. Betroffen waren 238 Frauen und 453 Männer. Im selben Jahr starben 241 Menschen - 77 Frauen und 164 Männer - infolge dieser Erkrankung. Neuere Zahlen gibt es nicht. Mit Blick auf die standardisierten Inzidenz- und Sterberaten pro 100.000 Einwohner über die Jahre 2012 bis 2021 zeige sich aber sowohl bei Frauen als auch bei Männern ein etwa gleichbleibender Trend, teilte das Institut anlässlich des Weltnierenkrebstags am Donnerstag mit.