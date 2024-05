Prozess 69 Jahre alte Radfahrerin getötet: Urteil erwartet

Die Staatsanwaltschaft legt ihm weitere sechs Fälle der sexuellen Belästigung und einen Fall der Körperverletzung zur Last. So soll der Mann, der in einer Bäckerei als Reinigungskraft arbeitete, Kolleginnen und eine Spaziergängerin ab Ende 2022 und im Laufe des Jahres 2023 sexuell belästigt, bedroht und verletzt haben.