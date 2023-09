Notfälle 69-Jähriger stirbt nach Wohnungsbrand in Saarbrücken

Saarbrücken · Bei einem Brand in einer Wohnung in Saarbrücken ist am Sonntagmorgen ein Mensch ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte hatten den 69-jährigen Bewohner zunächst bewusstlos auf dem Boden der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gefunden, wie die Polizei mitteilte.

24.09.2023, 13:17 Uhr

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Er sei aus der Wohnung gerettet und medizinisch versorgt worden. Allerdings sei der Wohnungsinhaber kurze Zeit später im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. 17 Menschen hätten das Gebäude im Stadtteil Malstatt eigenständig verlassen können, wie die Feuerwehr mitteilte. Anwohner hatten die Feuerwehr alarmiert, weil sie von Rauchwarnmeldern geweckt worden waren und den Brand im Obergeschoss gerochen hatten. Laut Polizei steht die Brandursache noch nicht fest. © dpa-infocom, dpa:230924-99-313110/3

(dpa)