Regionalverband Saarbrücken 69-jährige Radfahrerin getötet: Auftakt im Mordprozess

Der Mann soll am 5. September auf einem Radweg bei Neunkirchen-Sinnerthal auf die 69 Jahre alte Frau getroffen sein und sie vergewaltigt und getötet haben. Die Rentnerin aus Schiffweiler war mit ihrem E-Bike unterwegs und wollte am Nachmittag eigentlich eines ihrer Enkelkinder von der Schule abholen. Zwei Tage später war ihr Leichnam teilweise unbekleidet in einem Bach gefunden worden. Die Anklage wirft dem Mann vor, zur Befriedigung seines Geschlechtstriebes gehandelt zu haben. Eine DNA-Spur hatte damals zu seiner Festnahme geführt. Auch die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ hatte über den Fall berichtet.