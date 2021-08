664 neue Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz haben am Dienstag 664 neue Corona-Infektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 75,0, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Dies ist der höchste Wert seit Mitte Mai.

Aktuell sind 6899 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand 14.10 Uhr). Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind 3927 Covid-19-Patienten in Rheinland-Pfalz gestorben, drei mehr als am Montag.

Die höchste Inzidenz gab es am Dienstag weiter in der Stadt Koblenz mit 159,6. Danach folgen die Stadt Frankenthal (139,5), der Kreis Ahrweiler (123,0) und die Stadt Ludwigshafen (122,5). Am niedrigsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße mit 31,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen.