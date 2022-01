6500 Anmeldungen für Novavax-Impfungen in Rheinland-Pfalz

Ein Mann steht an einem Covid-19-Impfcenter hinter der Bodenaufschrift "Impfen". Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Symbolbild

Mainz In Rheinland-Pfalz haben sich nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 6500 Menschen für eine Corona-Impfung mit dem Impfstoff Novavax angemeldet. Über das Impfportal des Landes können sich Interessenten seit Montag für eine Impfung mit diesem Vakzin anmelden, das im Unterschied zu den Entwicklungen von Biontech und Moderna nicht die von Impfskeptikern kritisch betrachtete mRNA-Technologie nutzt.

Mit Novovax könnten „Menschen, die bisher nicht den Weg zur Impfung gefunden haben, ihn jetzt finden“, sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) am Dienstag in Mainz. Mit Novavax könnte die Impfquote in Rheinland-Pfalz vielleicht um einen Prozentpunkt steigen. „Jede Impfung hilft.“