65 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert

Ein Coronavirus unter dem Mikroskop. Foto: Center for Disease Control/epa/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Saarland binnen 24 Stunden um 65 Fälle gestiegen. Das teilte das Sozialministerium am Sonntag in Saarbrücken mit. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Virus gestorben sind, stieg um vier auf 569. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 22 347 Menschen im Saarland nachweislich mit Sars-CoV-2 infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Aktuell werden laut Ministerium 281 Menschen stationär behandelt - 66 davon auf Intensivstationen. Die Inzidenz, also die Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag landesweit bei 169,9. Am höchsten war sie mit 249,6 im Landkreis Saarlouis, am niedrigsten im Saarpfalz-Kreis (104,8).