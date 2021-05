65 neue Corona-Fälle im Saarland: Inzidenz sinkt auf 41,2

Ein Abstrich wird in einem Labor auf das Coronavirus untersucht. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Saarbrücken/Berlin Im Saarland sind innerhalb eines Tages 65 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Samstag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr), starb ein weiterer Mensch an oder mit einer Infektion.

Die landesweite Inzidenz sank weiter auf 41,2 nach 48,3 am Vortag.

In den Regionen wies der Kreis Sankt Wendel mit 60,9 die höchste Inzidenz auf - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am niedrigsten war der Wert im Kreis Merzig-Wadern mit 23,2.