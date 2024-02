Landkreis Merzig-Wadern 65-Jähriger will Hausbrand selbst löschen: Schwer verletzt

Losheim am See · Ein Mann ist bei einem Wohnhausbrand in Losheim (Landkreis Merzig-Wadern) schwer verletzt worden. Der 65-Jährige hatte selbst versucht, das Feuer zu löschen, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

03.02.2024 , 08:17 Uhr

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Dabei schlugen ihm Flammen ins Gesicht, wodurch er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Das Feuer war am Freitagabend aus bislang ungeklärter Ursache in einem Badezimmer im Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Schadenshöhe war noch unklar. Das Haus war weiterhin bewohnbar. © dpa-infocom, dpa:240203-99-854923/2

(dpa)