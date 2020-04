64 Polizisten positiv auf Corona getestet

Aufnahme einer Atemschutzmaske vom Typ FFP3. Foto: Friso Gentsch/dpa.

Mainz 64 Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind positiv auf das Coronavirus getestet. Mehr als 800 Polizisten seien noch in der Abklärung, sehr viele aber auch schon genesen, sagte der Inspekteur der Polizei Jürgen Schmitt am Mittwoch in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa