Altenkirchen : 64-Jähriger nach Brand in Wohnhaus vermisst

Auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr ist ein Blaulicht zu sehen. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bruchertseifen Nach einem Brand in einem Wohnhaus in der Gemeinde Bruchertseifen (Landkreis Altenkirchen) wird ein Mann vermisst. Ein Anbau des Gebäudes stand am Sonntagnachmittag in Vollbrand, wie das Polizeipräsidium Koblenz am Montag mitteilte.

Der Aufenthaltsort eines 64-jährigen Bewohners sei bislang ungeklärt. Eine Suche im Gebäude sei bislang negativ ausgefallen, es konnte zunächst aber nicht ausgeschlossen werden, dass er sich zum Zeitpunkt des Feuers in seiner Wohnung aufgehalten hatte, hieß es. Alle weiteren Bewohner verließen das Haus rechtzeitig und unverletzt. Das Rote Kreuz sowie die Gemeinde Bruchertseifen stellten den Menschen den Angaben zufolge Wohnungen zur Verfügung.

Das Gebäude ist unbewohnbar und einsturzgefährdet. Derzeit könne es zur weiteren Suche nicht betreten werden. Diese solle nach einer Untersuchung durch einen Statiker und Sicherungsarbeiten erfolgen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Ermittler gehen von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.

© dpa-infocom, dpa:230227-99-756461/2

(dpa)