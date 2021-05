63 neue Corona Fälle im Saarland: Inzidenz bei 54,0

Saarbrücken Im Saarland sind innerhalb eines Tages 63 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Sechs weitere Menschen starben an oder mit einer Infektion, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervorgeht (Stand 3.11 Uhr).

Die landesweite Inzidenz sank auf 54,0 nach 62,4 am Vortag. In den Regionen wies der Kreis Sankt Wendel die höchste Inzidenz auf - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am niedrigsten war der Wert im Kreis Merzig-Wadern mit 32,0. Seit Beginn der Pandemie wurden im Saarland 40.542 Corona-Infektionen gemeldet sowie 1003 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.